Клон Land Rover Discovery 4 получит 1,3-литровый турбомотор

Недавно китайская компания Changan начала продажи копии Land Rover Discovery 4 на китайском рынке. Между тем на тестах уже заметили новую версию модели Changan X70A, которая оборудована туррбированным двигателем.

Как сообщают китайские СМИ, новым турбомотором станет агрегат объёмом 1.3 литра, который выдаст 136 лошадиных сил мощности. Пару двигателю составит шестискоростная механика.

Сейчас кроссовер предлагается по цене от 49 900 до 72 900 юаней за версию с бензиновым двигателем. В переводе на российский рубль цена составляет от 439 000 до 642 000 рублей. Ожидается, что комплектация с турбированным двигателем обойдется дороже.

Напомним, что новый внедорожник китайской Changan X70A в отличие от Land Rover Discovery 4 получил меньшие габариты. Длина китайца составляет 4 620 мм, а расстояние между осями 2 750 мм, тогда как у «оригинала» — 4838 и 3 885 мм соответственно.

Changan X70A сейчас предлагается с полуторалитровым бензиновым двигателем, который выдает 98 лошадиных сил мощности при 140 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии доступна пятискоростная механика, а вот система привода будет только на переднюю ось.