BMW приступила к зимним тестам нового кроссовера BMW X5 M

После продолжительного перерыва инженеры баварской компании приступили к испытанию нового поколения BMW X5. В этот раз автомобиль заметили на заснеженных дорогах в Скандинавии.

BMW X5 последний раз видели осенью, а сейчас его фотошпионы заметили на зимних испытаниях во время тестирования трансмиссии и подвески кроссовера при минусовой температуре.

Предполагается, что новое поколение «зараженного» кроссовера поступит в продажу в следующем году.

Определить, что это BMW X5 фотошпионы смогли благодаря перфорированным тормозным дискам и увеличенным тормозным суппортам синего цвета.

К тому же через камуфляжную пленку кроссовера отчетливо видно увеличенные воздухозаборники, а сзади автомобиля красуются большие сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Напомним, что новое поколение кроссовера будет создано на платформе CLAR, на ней также построены 5 Series и 7 Series.

Предположительно под капотом BMW X5 разместят 4,4-литровый бензиновый мотор с отдачей 600 л.с.