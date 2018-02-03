Nissan предлагает свои автомобили в кредит с выгодными условиями

Nissan в феврале на свои автомобили предлагает новые выгодные кредиты в рамках программы Nissan Finance.

В текущем месяце при покупке Almera, Terrano и Murano можно оформить кредитное предложение «Простые числа» под 7% годовых, а в рамках этого же предложения модели Nissan X-Trail и Qashqai оформляются под 8% годовых.

Также на японские модели доступно предложение «Простые правила», в котором предлагается минимальный ежемесячный платеж.

К примеру, Nissan Almera можно оформить с ежемесячным платежом 4000 рублей в месяц.

Еще автомобили Nissan предлагаются со скидкой в размере 10% по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которая к тому же суммируется с программой Trade-in.