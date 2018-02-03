Продажи автомобилей во Франции в январе выросли на 2,5%

Французский автомобильный рынок в прошлом месяце показал положительную динамику продаж в 2,5 процента. В этой стране по итогам января был реализован 156 851 автомобиль.

Эксперты прогнозируют, что в текущем году авторынок Франции останется на уровне прошлого года или продажи автомобилей ненамного вырастут за 12 месяцев.

Больше всего автомобилей в этой стране реализует компания Peugeot, которая в январе реализовала 31 526 автомобилей, что на 10.5% больше.

На второй строчке по объёму продаж располагается марка Renault с результатом 27 282 проданных автомобиля. Этот показатель оказался хуже на 0,7%.

Citroen расположилась на третьем месте по продажам, реализовав 17 292 автомобиля, что больше на 2,7%. Dacia и Volkswagen расположились в первой пятерке с результатом 9 888 и 8 656 проданных машин, пишет Автостат.