Дилер ПАО «АвтоВАЗ» рассказал о планах по обновлению модели LADA Granta

В 2018 году ожидается крупное обновление Lada Granta, после которого модель будет представлена тремя типами кузова: универсал, седан и хэтчбек.

Как сообщил представитель компании «Кан Авто», «АвтоВАЗ» готовит очень крупное обновление для своей популярной модели.

Lada Granta получит новые кузова и станет доступна в таких вариантах как хэтчбек и универсал.

Также в «Кан Авто» отметили, что российский автогигант за последние годы существенно поднял качество выпускаемой продукции.

Между тем журналисты RNS решили поинтересоваться у «АвтоВАЗа» про обновление Granta, но в компании пока опровергла информацию, прозвучавшую от представителя «Кан Авто» и заявили, что все подробности и планы компании озвучат на Московском автосалоне в 2018 году.