В Renault рассекретили новые версии Kwid в стиле комиксов Marvel‍

Французский автопроизводитель для индийского рынка прибавил две новые спецверсии популярного в Индии хетчбека Renault Kwid.

Модели созданы на базе уже существующей версии Kwid Live For More Reloaded, которая отличается от стандартных версий наклейками на кузове и изменённой радиаторной решеткой.



В Индии Renault Kwid получил спецверсии Iron Man и Captain America, которые созданы по героям студии Marvel, и будут отличатся от Kwid Live For More Reloaded окрасом кузова и тематическими наклейками на кузове.

В техническом плане в спецверсии Kwid изменений не произошло. Публичный показ спецверсий пройдет 5 февраля.