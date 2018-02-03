Французский автопроизводитель для индийского рынка прибавил две новые спецверсии популярного в Индии хетчбека Renault Kwid.
В Renault рассекретили новые версии Kwid в стиле комиксов Marvel
03.02.2018 18:57
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Модели созданы на базе уже существующей версии Kwid Live For More Reloaded, которая отличается от стандартных версий наклейками на кузове и изменённой радиаторной решеткой.
В Индии Renault Kwid получил спецверсии Iron Man и Captain America, которые созданы по героям студии Marvel, и будут отличатся от Kwid Live For More Reloaded окрасом кузова и тематическими наклейками на кузове.
В техническом плане в спецверсии Kwid изменений не произошло. Публичный показ спецверсий пройдет 5 февраля.
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