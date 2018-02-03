Aston Martin покроет свой гиперкар Valkyrie лунной пылью

Один из экземпляров представленного недавно Aston Martin Valkyrie будет покрыт лунной пылью. Как сообщается, один из поклонников марки, у которого есть несколько эксклюзивных автомобилей Aston Martin, приобрел настоящий камень с Луны.

Этот камень будет раздроблен и добавлен в состав особой краски, которой покроют кузов автомобиля. Таким образом, гиперкар Aston Martin Valkyrie станет первым в мире, который получит кузов, окрашенный материалом из космоса.

Напомним, что шасси суперкара создано из углепластика, а силовая установка Aston Martin Valkyrie имеет отдачу 1000 лошадиных сил, при этом масса автомобиля составляет 1030 килограммов.

Как известно, суперкар способен разогнаться от 0 до 320 км/ч за 10 секунд, на остановку с этой скорости уйдет еще пять секунд.

Стоит отметить, что британский автопроизводитель выпустит 150 единиц дорожных модификаций Valkyrie, но они уже все распроданы.

Также будет создано 25 ед. трековых модификаций. По слухам стоимость дорожных версий составляла около 3 млн долларов. Первые автомобили доберутся до клиентов в 2019 году.