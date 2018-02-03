Компания «АВТОВАЗ» открыла новый дилерский центр LADA в Беларуси

Российский автогигант АвтоВАЗ в городе Гомель в Беларуси открыл свой новый дилерский центр, который создан в соответствии со стандартами бренда.

На площади 400 кв.м в автосалоне будет постоянно располагаться восемь моделей, а техническая зона расположится на площади 680 кв.м.

В этой зоне установили современное оборудование, а также работают квалифицированные сотрудники, которых обучили в LADA Academy.

Также в дилерском центре есть парковка, зона ожидания с детским уголком, а еще предложат бесплатный Wi-Fi.

Стоит отметить, что в прошлом году бренд LADA вошел в тройку автомобильных брендом страны, заняв долю в 11 процентов.

Самыми продаваемыми моделями марки в Беларуси являются LADA Vesta, LADA Largus и LADA 4×4.