Как рассчитывается автомобильный налог в России?

Каждый автомобиль, который зарегистрирован на территории России облагается обязательным транспортным налогом. Данная мера позволяет увеличивать финансовый фонд страны, из которого, в последствии, будут выделяться средства на ремонт дорог или их проведение. Но как происходит процесс начисления налога и как высчитывается его величина?

Принципы начисления налога

Основным документом, который регламентирует и определяет величину налога, является Налоговый Кодекс. Это юридический документ, согласно которому происходит начисление налога. В нем также описаны законы, касающиеся следующих тем:

Величины налогообложения;

Времени оплаты налога;

Перечень налогоплательщиков за транспорт.

С помощью Налогового Кодекса можно решать различные споры и даже судебные разбирательства, которые связанны с оплатой налогов.

Как уплачивать налог?

Налог на автомобиль является обязательным, а его оплата производится один раз в год. В последнее время становится популярным оплата через интернет и электронных кошельков. Заплатить налоги онлайн можно быстро и не выходя из дома. Однако, зачастую, налоговая инспекция высылает по почте владельцу авто уведомление с требованием оплатить налог в течение определенного времени. В письме также указываются реквизиты для оплаты в банке.

Как рассчитывается величина налога?

Для того, чтобы налоговая инспекция смогла рассчитать правильную величину налога и выставить эту сумму владельцу автомобиля, во время регистрации авто владелец должен предъявить паспорт технического средства (ПТС), а также технический паспорт. Среди прочих характеристик авто, в этих документах указывается общий объем двигателя и количество лошадиных сил. Для вычисления общей величины налога, необходимо произвести некоторые расчеты и учитывать несколько нюансов.

В каждом регионе страны установлена определенная налоговая ставка на одну лошадиную силу. Чтобы высчитать общий налог на автомобиль, нужно умножить налоговую ставку на количество лошадиных сил авто. Более того, нужно отметить, что тарифы могут увеличиваться, в зависимости от количества лошадиных сил.

Расчет налога на автомобиль производится еще во время регистрации транспортного средства. Устанавливать стандарты величины налога на одну лошадиную силу уполномочены местные власти, поэтому налог в одной части страны может отличаться от величины налога в другой.