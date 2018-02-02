Три основные причины ставить ГАЗовое оборудование на автомобиль

С каждым днем все чаще владельцы автомобилей с целью экономии устанавливают на свои машины газовое оборудование. В большинстве случаев такое усовершенствование позволяет сократить затраты денег на топливо.

Преимущества установки газового оборудования

Если сравнивать газовое топливо и бензин, то можно увидеть существенную разницу между ними. Стоит отметить, что расход газа немного больше, нежели бензина, при этом если рассматривать их по стоимости, то разница составляет практически вдвое.

Существует три основные причины установки ГО:

Экономия денежных средств; Увеличение запаса хода; Простота эксплуатации.

Устанавливают установку ГБО в основном те автомобилисты, которые постоянно эксплуатируют свой транспорт, и в год проезжают более 10 тыс. километров. Очень часто газовое оборудование устанавливают на автомобиль таксисты, ведь при езде по городу расход топлива, как правило, выше, а, следовательно, и затраты больше.

Также стоит отметить, что ГО благоприятно влияет на работу двигателя, он работает более стабильно и при этом тише, чем на бензине. Сейчас на автомобилях устанавливают газовое оборудование параллельно с бензиновым, таким образом, увеличивается запас хода машины. Особенно – это выгодно для тех автомобилистов, которые совершают дальние поездки.

Современные газовые установки очень просты в использовании. При необходимости вы можете перейти с одного вида топлива на другой, при этом вам даже не нужно выходить из машины. Нажав переключатель, все происходит автоматически.

Как правильно установить газовое оборудование на автомобиль

В настоящее время приобрести установку ГО не составляет затруднений, ведь на рынке представлен огромный ряд конструкций. Некоторые автомобилисты устанавливают оборудование самостоятельно, однако лучше обратиться в специализированные центры, где все сделают профессионалы.

В последнее время в автосалонах можно встретить автомобили, которые уже укомплектованы установками, они идут такими уже с завода. Газовые установки каждый день усовершенствуются и становятся более защищенными и безопасными.

Если вы регулярно и в полном объеме эксплуатируете свой автомобиль, то газовое оборудование – это именно то, что вам поможет сэкономить на топливе и продлить срок службы транспортного средства.