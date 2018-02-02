Lexus объявила о специальных предложениях для клиентов в феврале

На российском рынке премиальные автомобили марки Lexus до конца февраля предлагаются на выгодных условиях.

В российском офисе премиальной марки объявили о спепредложениях на кроссоверы и седан 2017 года выпуска.

Так, на внедорожник Lexus LX по программе трейд-ин можно получить скидку в размере 300 тысяч рублей, для Lexus ES 200, Lexus ES 250 и Lexus GX 460 до 28 февраля будет действовать скидка до 200 000 рублей.

На кроссоверы Lexus RX и Lexus NX скидка по трейд-ин составит 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Также в феврале кроссовер Lexus NX доступен на выгодных кредитных условиях с первоначальным взносом 20% и процентной ставкой 10,9%.

К тому же в феврале покупателей моделей GX, LX, LS и LC на три года подключат к программе «Помощь на дорогах».