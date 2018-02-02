Модели Smart в России подорожали на 60-330 тысяч рублей

Проведенный мониторинг цен аналитическим агентством Автостат показал, что модели Smart в России подорожали на 60-130 тысяч рублей в зависимости от модели и её комплектации.

Так, цена на Smart ForTwo теперь начинается с отметки 890 000 рублей, что на сто тысяч дороже.

Самое большое удорожание произошло для модели ForTwo Turbo, которая прибавила в цене сразу 330 тысяч рублей, тогда как топовый вариант стал дороже на 100 тысяч рублей.

Кабриолет Smart на российском рынке также подорожал и теперь его минимальная цена составляет 1 360 000 рублей за вариант с 90-сильным мотором и автоматом.

Стоимость увеличилась на 260 тысяч рублей. Другие комплектации также прибавили в цене. Smart ForFour стал дороже на 60 тысяч рублей минимум.