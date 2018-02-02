Российские аналитики из Автостат опубликовали статистику продаж автомобилей в сегменте пикапов за прошлый год. Согласно отчетным данным, УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом на рынке России.

Модель разошлась тиражом в количестве 3 750 единиц, что превышает результат 2016 года на 15,2%. Отмечается, что пикап от УАЗа впервые стали лидером сегмента.

В целом же объём сегмента пикапов составил 10 400 реализованных экземпляров, что больше на 8,9%. Вторым самым популярным пикапом стал японский Toyota Hilux.

Он лидировал в сегменте на протяжении четырёх лет, но теперь оказался на второй строчке с результатом 3 495 проданных штук, что больше на 4,8%.

Третий результат оказался у Mitsubishi L200, который разошелся тиражом в количестве 1 642 ед., что на 8,2% больше.