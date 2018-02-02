Новый внедорожник Jeep получит версии Commander и Grand Commander

На китайском автомобильном рынке новый кроссовер от компании Jeep будет предлагаться в двух версиях. Недавно Jeep рассекретила свой новый семиместный кроссовер Grand Commander, который разрабатывался для Китая и там он будет предлагаться в двух модификациях. Так, пятиместная версия получит название Commander, а семиместная — Grand Commander.

Известно, что кроссовер получил размеры 4 873/1 892/1 738 мм. Расстояние между осями будет 1 738 мм. Моторная гамма по предварительным данным будет представлена двухлитровым двигателем мощностью 234 или 265 л.с.

В дальнейшем у модели появится и гибридная версия. Привод для большого кроссовера будет только полный с несколькими режимами.



Одной из трансмиссий для двигателя станет девятискоростной автомат. Ожидается, что серийная версия кроссовера будет представлена на автосалоне в Пекине, а в продаже он появится во втором квартале года.