Kia вывела на тесты кроссовер Soul следующего поколения

Специалисты компании Kia начали тестирование нового поколения кроссовера Soul, который уже попал в объективы камер фотошпионов.

По предварительным данным, следующее поколение модели появится в 2019 году. Судя по шпионским снимкам новое поколение кроссовера останется узнаваемым, а вот габариты модели увеличатся.

Также есть информация, что у Soul появится полноприводная версия, за счет новой платформы, на которой будет он основан.

Что касается силовой линейки, то она может быть частично представлена моторами, которые предлагаются для текущего поколения.

Среди таких моторов окажется 1,6 и 2,0-литровые агрегаты. Презентация нового Soul состоится ближе к концу текущего года.