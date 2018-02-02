Безумный ГАЗ: Умелец из Брянска создал устрашающий «ГАЗ-24»

Эту машину в районе знают многие, некоторые жители восхищаются идеей такой «Волги», другим не нравится такой автомобиль.

Житель Брянска создал из «ГАЗ-24» 1981 года выпуска устрашающий автомобиль, мимо которого не пройдешь просто так.

Как удалось узнать 32cars, автомобиль был приобретён в Туле и его кузов срочно требовал покраски, автовладелец решил его покрасить не классическим методом, а сделать из «Волги» грозный автомобиль.

Как считает автор «шедевра», он дал машине вторую жизнь и эту «Волгу» запомнят многие. Сейчас автовладелец планирует создать новый подобный автомобиль, продав грозную «Волгу».