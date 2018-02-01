Koenigsegg готовит к премьере инкрустированный бриллиантами гиперкар Agera FE‍

Последний из серии гиперкар Agera получит название Thor и на его карбоновом кузове будут инкрустированы брильянты.

Koenigsegg выпустит два последних автомобиля Agera и о об одном из них стало известно от самого заказчика.

По словам клиента компании, гиперкар будет существенно отличатся от других экземпляров.

Agera получит название Thor в честь бога из скандинавской мифологии и нем появятся особые аэродинамические элементы, среди которых «плавник» на крышке моторного отсека и особое антикрыло.

Но самое интересное в Agera Thor будет на кузовных панелях, ведь их украсят брильянтами, однако сколько их будет пока не сообщается.

В эксклюзивной Koenigsegg Agera установят 5,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 1360 л.с. Напомним, Koenigsegg Agera официально стал самым быстрым автомобилем в мире, он смог разогнаться до 444,6 км/ч.