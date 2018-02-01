Обновленный внедорожник Chevrolet Tahoe приехал в Россию

До российского рынка добрался обновленный Chevrolet Tahoe 2018 модельного года и его уже можно увидеть в дилерском центре марки компании «Авилон».

Большой семиместный кроссовер теперь предлагается с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая отличается более плавной работой.

Также для Tahoe 2018 повысили мощность 6,2-литрового мотора и теперь он выдает 426 лошадиных сил.

В салоне американского внедорожника добавили проекционный экран и изменили приборную панель.

Также были просмотрены названия комплектаций и теперь самая популярная модификация LT называется Premier.

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