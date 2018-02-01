Hyundai вывела на тесты свой новый кроссовер Genesis‍

Совсем скоро модельный ряд премиального бренда пополнится новым автомобилем, который на рынке поборется за покупателей BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Hyundai приступил к тестам премиального кроссовера, который будет предлагаться под брендом Genesis.

Пока неизвестно, какое название получит новый кроссовер, впрочем и тестируется он в кузове кроссовера Hyundai Santa Fe.

На тестирование вывели так называемый «тестовый мул», в котором тестируются узлы и силовые агрегаты новинки.

По предварительным данным, новый премиальный кроссовер будет выполнен в стилистике концепта Genesis GV80.

Последний был представлен в рамках автосалона в Нью-Йорке в прошлом году. Ожидается, что новинка будет оснащена 3,5-литровым бензиновым двигателем с шестью цилиндрами и системой полного привода.

Также для кроссовера создадут гибридную версию. Выход нового Genesis запланирован на 2019 год.