Российский офис компании сообщил о продажах своих автомобилей на российском рынке за прошлый год. Так, стало известно, что продажи автомобилей Honda в России в 2017 году выросли на 39,4% до 2 439 проданных штук.

Самой продаваемой моделью марки, которая и обеспечила объём продаж марки, стал кроссовер CR-V нового поколения, стартовавший в России в середине лета прошлого года.

Этот автомобиль в прошлом году разошелся тиражом в количестве 2 172 единиц, что на 34,6% больше.

Также в 2017 году было продано 263 кроссовера Honda Pilot. Между тем напомним, что с 1 февраля в России подорожают все комплектации кроссовера Honda CR-V‍.