В компании Toyota отзовут еще 654 тысячи автомобилей из-за подушек безопасности фирмы Takata. В прошлом месяце компании пришлось отозвать более 600 тысяч автомобилей из-за взрывоопасных подушек.
Toyota отзовёт еще 654 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности
01.02.2018 09:15
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Теперь производителю предстоит провести масштабную отзывную кампанию, причиной которой становится вероятность короткого замыкания в подушках безопасности из-за заводского брака.
Этот брак может стать причиной того, что при аварии подушки не раскроются.
Такая проблема может быть в автомобилях Toyota Prius, а также моделях марки Lexus – RX и NX, которые были выпущены в период с мая 2015 года по март 2016 года, пишет ТАСС.
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