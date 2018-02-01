Toyota отзовёт еще 654 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

В компании Toyota отзовут еще 654 тысячи автомобилей из-за подушек безопасности фирмы Takata. В прошлом месяце компании пришлось отозвать более 600 тысяч автомобилей из-за взрывоопасных подушек.

Теперь производителю предстоит провести масштабную отзывную кампанию, причиной которой становится вероятность короткого замыкания в подушках безопасности из-за заводского брака.

Этот брак может стать причиной того, что при аварии подушки не раскроются.

Такая проблема может быть в автомобилях Toyota Prius, а также моделях марки Lexus – RX и NX, которые были выпущены в период с мая 2015 года по март 2016 года, пишет ТАСС.