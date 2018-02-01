Британская марка рассекретила свой новый суперкар, который будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 99 единиц. Стоимость одного экземпляра суперкара составит 139 950 фунтов стерлингов или почти 11 миллионов рублей.

Lister выпустила 675-сильный суперкар Thunder на базе Jaguar F-Type, который способен ускоряться до первой сотни менее чем за 3,0 секунды.

По заявлению представителей компании, новая модель суперкара станет самой роскошной в модельной линейке компании за всю историю.

Купе получило пятилитровый двигатель с приводным нагнетателем, который выдаст 675 лошадиных сил мощности.

Максимальная скорость автомобиля будет ограничена электроникой на отметке 320 км/ч.

Во внешности новинки в отличие от Jaguar F-Type будет измененная передняя часть, бамперы, а также модель получит больше хромированных элементов.

Для клиентов на выбор предложат 36 вариантов отделки салона. Полноценная презентация новинки состоится в середине февраля.

