«GM-АВТОВАЗ» продлил скидки на Chevrolet Niva до 28 февраля

В GM-АВТОВАЗ решили продлить акцию «На улице минус 20», в рамках которой клиент получает дополнительную скидку на внедорожник Chevrolet Niva.

Акция будет действовать до 28 февраля 2018 года и в ее рамках покупатель может получить скидку в 20 тысяч рублей от существующей цены на автомобиль.

Стоит отметить, что «На улице минус 20», можно объединить с другими действующими предложениями, к примеру, трейд-ин или оформление кредита через банк-партнер.

Напомним, что с начала года GM-АВТОВАЗ изменил цены на Chevrolet Niva. Все комплектации подорожали на 10 тысяч рублей, и теперь базовая версия внедорожника оценена в 608 тыс. рублей. Самая комплектация обойдется в 770,9 тыс. рублей.

Недавно стало известно, что GM-АВТОВАЗ просрочила продление всех патентов на Chevrolet Niva II.