Основные причины поломки АКПП автомобиля

Одной из наиболее важных частей любой машины является коробка передач, в процессе эксплуатации испытывающая серьезные нагрузки, а потому рано или поздно выходящая из строя. При грамотном использовании транспортного средства и своевременном прохождении обслуживания, современная АКПП запросто может отработать без необходимости ремонта 150 тысяч километров и более, однако, как это всегда бывает, поломка может случиться в самый неожиданный момент.

Признаки неисправности

Существует несколько характерных симптомов неисправности автомобильной АКПП, появление которых сигнализирует о том, что необходимо обратиться в ремонтную мастерскую и осуществить ремонт АКПП Ниссан с заменой сломанных деталей на новые. Наиболее часто встречаются такие признаки:

Переключение передач сопровождается толчками, сила которых прогрессирует

Смена режимов работы коробки становится невозможной или трудно осуществимой

Коробка блокируется на определенной передаче

Передвигаться на авто с неисправной АКПП не рекомендуется, во избежание повреждения дорогостоящих узлов и агрегатов, и дальнейшего усугубления положения. Правильнее всего в такой ситуации будет отправить машину в сервис на эвакуаторе, особенно, если поломка была обнаружена не вблизи от дома, а в дороге.

Причины неисправности

Существует несколько основных причин, приводящих к неисправности коробки передач машины. К ним относятся:

Вышедшая из строя кулиса рычага АКПП – чаще всего встречается в старых моделях, имеющих механический тип связи между трансмиссией и селектором. Характерный признак – невозможность переключения передачи. Восстановить работоспособность автомобиля можно, заменив сломанные детали на новые.

Течь масла сквозь уплотняющие прокладки – крайне распространенный вариант поломки. Избежать его можно, регулярно осматривая коробку передач, загнав авто на подъемник. Проблема достаточно легко решаема путем замены масла и поврежденных прокладок.

Неисправность управляющих шлейфов или блоков управления – блокирует работу коробки передач или приводит к неверному выбору оборотов для переключения режимов. Выход – замена деталей на новые.

Поломка гидроблока – случается, если в холодное время года начинать передвижение на машине без предварительного прогрева авто. Выражается такими симптомами, как толчки, вибрации и удары при работе АКПП. В некоторых моделях транспортных средств о возникновении данного типа неисправностей сообщает бортовой компьютер.

Неполадки гидротрансформатора – характерными их признаками являются: воющий посторонний звук в коробке передач, дребезжание на средних и малых оборотах, буксование авто в при переключении селектора в некоторые режимы, отсутствие магистрального давления, отсутствие толчка переключения передачи.

Ремонт АКПП должен проводиться только силами квалифицированных профессионалов в проверенном сервисе – только так можно гарантировать высокое качество и надежность конечного результата. К тому же, определить точную причину поломки можно, лишь используя диагностическое оборудование, имеющиеся в наличии только в мастерской.