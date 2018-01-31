Как выбрать автозапчасти и не купить подделки?

Приобретая запчасти для ремонта, автолюбители нередко обдумывают, какие детали купить лучше – оригинальные или неоригинальные. Разница в стоимости существенная. Но насколько они отличаются по качеству? Обе группы запчастей производятся одними и теми же предприятиями в рамках единого технологического процесса. Между тем:

Оригинальные имеют отметку автоконцерна и используются при сборке автомобилей; Неоригинальные – логотип производителя и продаются на автомаркете.

Выходит, что по качеству запчасти отличаются мало, но имеют разницу в цене. Это происходит потому, что оригинальные запчасти разрабатываются специально для определенных марок автомобилей по заказу автоконцернов и используются на конвейерах предприятий, сборщиков автомобилей. Сами автосборщики производят мало компонентов, а большую часть получают от других предприятий, специализацией которых является разработка и производство автомобильных запчастей. В соответствии с техническим заданием заказчика, на конвейер поставляются детали заданного качества в рамках определенных сроков, которые определяет автоконцерн.

АвтоПро предлагает купить оригинальные запчасти для разных марок автомобилей, представленные в отдельном разделе электронного каталога.

Производители оригинальных запчастей

Перед выпуском определенной марки автомобиля автоконцерны заказывают запчасти у производителей, которые находятся в разных странах мира. Это такие компоненты, как:

Электрическое оборудование. Поставки осуществляются компаниями Bosch, Valeo, Siemens, VDO; Оптика. Фары, фонари и прочее производят компании Bosch, Hella, Valeo; Подшипники. Этими элементами снабжают SNR,INA, SKF; Элементы подвески и тормозной системы – Lucas-TRW, Delphi, Febi-Bilstein, Bosch; Масла для автомобилей и технические жидкости – Total Elf, MobilE on, BP Castrol; Автолампы, фильтры, стеклоочистители и прочее.

Цена оригинальных деталей зависит от рыночных отношений. Продажная стоимость определяется отделом маркетинга в зависимости от ситуации, которая сложилась на рынке. Оригинальные детали имеют знак концерна, который берет на себя ответственность за их качество и обеспечивает гарантией.

На предприятиях оригинальные детали проходят двойной контроль качества, и если хотя бы одна деталь в партии оказывается бракованной, то вся партия списывается, как брак. Для этого в рамках производственных предприятий создаются специальные службы. Такая служба есть и у производителя locool. Строгий контроль качества также является одним из факторов, влияющим на формирование цены оригинальных запчастей.

Заводы, которые поставляют запчасти предприятиям автоконцернов, продают их и на автомаркете. Трудно сказать, какова разница между ними, но вторые реализуются по цене существенно ниже, хотя все комплектующие производятся в рамках единого отраслевого стандарта, на одних предприятиях, и проходят одинаковый контроль качества, вне зависимости от страны, где находится завод.

По материалам https://avto.pro.