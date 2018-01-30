Mercedes-Benz в 2017 году сохранил лидерство среди премиум-марок на рынке РФ

В прошлом году лидером на российском рынке в сегменте премиальных автомобилей снова стала марка Mercedes-Benz.

За 12 месяцев она передала свои клиентам 36 808 автомобилей. Продажи компании остались на уровне 2016 года, при этом автопроизводитель реализовал 6504 малотоннажных автомобилей, что на 3% больше чем в 2016 году, и 934 сити-кара Smart (+34%).

Немецкий автопроизводитель уже пятый год подряд в России становится лидером среди премиальных марок.

Напомним, что в 2017 году в Подмосковье началось строительство первого завода концерна Daimler AG.

В эксплуатацию его должны сдать в 2019 году и на нем будут выпускать седаны Е-Класса, а также кроссоверы GLE, GLC и GLS.

Напомним, в феврале состоится презентация нового поколения Mercedes-Benz Sprinter.