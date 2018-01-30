Lotus подтвердила выход двух новых спорткаров и кроссовера в 2020 году

В компании Lotus подтвердили ранее слухи о выходе трех новинок в 2018 году. В общении с зарубежными журналистами представители компании рассказали, что в 2020 году на рынок выйдет два спорткара и кроссовер.

Как сообщается, один их спорткаров будет создан на алюминиевой платформе и придет на замену Evora или Exige. Вторым спорткаром окажется автомобиль, который выпустят ограниченным тиражом.

Это будет версия флагманской модели, созданной на новом карбоновом шасси.

Говоря о кроссовере Lotus, то он будет конкурировать на рынке с Porsche Macan, при этом он будет легче и динамичнее, чем немецкая модель, заявил Галес.

Также топ-менеджер поведал журналистам, что модель технически будет похожа на новый Volvo XC40, который построен на платформе от Geely и Volvo.