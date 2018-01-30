Volkswagen Golf в 2017 году остался бестселлером на рынке Европы

Хэтчбек немецкой компании остается лидером по продажам на европейском рынке уже девятый год подряд. При этом аналитики отмечают, что хэтчбек после обновления стал менее популярен, но это не помешало ему остаться бестселлером на рынке Европы.

В прошлом году продажи модели составили 483 105 единиц, что на два процента меньше. На втором месте по продажам в странах Европы располагается Renault Clio с результатом 327 395 проданных автомобилей, что на четыре процента больше.

Третьим по популярности на европейском рынке оказался Volkswagen Polo. Продажи этого автомобиля составили 272 061 ед., что хуже на 12%.

Ford Fiesta расположилась на четвертой строчке по продажам с показателем 254 539 ед., а это на 15% меньше.

В пятерке лучших в 2017 году оказался кроссовер Nissan Qashqai реализованный в количестве 247 939 ед., что больше на шесть процентов.

Во второй пятерке оказались:

Peugeot 208 – 244 615 ед.

Volkswagen Tiguan — 234916 ед.

Opel/Vauxhall Corsa — 232738 ед.

Skoda Octavia — 230116 ед.

Opel/Vauxhall Astra — 217813 ед.