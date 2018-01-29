Самая дорогая модель компании будет отправлена на ремонт в рамках отзывной кампании, которую объявит Jeep. Как сообщается, Jeep отправит на ремонт 707-сильный Grand Cherokee Trackhawk из-за проблем обнаруженных в топливной системе.

Речь идет о моделях Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 модельного года.

В общей сложности под отзыв попадет 1 242 экземпляра, которые были собраны в период с 10 октября по 10 декабря 2017 года.

Проблему обнаружила Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая и настояла на проведении отзыва.

В автомобиля есть вероятность ненадежно закреплённых топливных баков, которые в какой-то момент могут оторваться.

В рамках отзывной компании, которая начнется со 2 марта текущего года, владельцам автомобилей проведут бесплатные работы по устранению возможных неполадок.