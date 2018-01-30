Назван ТОП-10 марок автомобилей, которыми довольны автовладельцы

В России провели опрос, в котором приняли участие более трех тысяч владельцев автомобилей наиболее популярных марок. По итогам проведенного опроса были названы марки автомобилей, которыми довольны автовладельцы.

Новый проект подготовило аналитическое агентство Автостат, которое отметило, что в опросе участвовали владельцы автомобилей, которые были выпущены в период с 2012 по 2017 года.

Автомобилистам задавали различные вопросы, а критериев для оценки было много, начиная от дизайна автомобиля и заканчивая его характеристиками, качеством сборки и шумоизоляции.

Максимально возможной оценкой было 100 баллов. Так, больше всего довольны своим автомобилем стали владельцы машин Volvo, которые по результатам опроса набрали 90,2 балла.

На втором месте расположились автомобили компании Land Rover (89,8 балла), а в тройке лучших оказались модели немецкой марки BMW (89,5 балла).

На четвертом и пятом месте оказались Lexus (89,3) и Audi (89,2). Также в списке расположились Mercedes-Benz (88,8), Honda (88,5), Mazda (86,1), Toyota (84,4) и Opel (84,3 балла).