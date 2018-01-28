Шведский производитель начал тестирование нового поколения универсала Volvo V60, сильно закамуфлированный прототип которого был замечен на заснеженных дорогах.
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на зимних тестах
Новое поколение Volvo V60 могут представить уже в марте текущего года на автосалоне в Женеве, а его продажи стартуют до конца 2018 года на европейском рынке.
Универсал будет позиционироваться как автомобиль 2019 модельного года, а его конкурентами станут BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.
По некоторым данным, новая генерация модели будет оснащена гибридной силовой установкой, в составе которой будет бензиновый двигатель и электромотор.
Суммарная отдача установки составит 400 лошадиных сил. Также клиентам предложат менее мощный вариант гибридной установки, в составе которой будет 1,5-литровый ДВС.
Еще моторная гамма будет представлена дизельными и бензиновыми двигателями. Список оборудования Volvo V60 пополнится новыми системами безопасности и помощи водителю.