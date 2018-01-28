Новый седан Mercedes-AMG E63 S вышел с V8 на 603 л.с.

Mercedes-AMG E63 S построен на базе нового поколения Mercedes-Benz E-Class и под его капотом инженеры разместили битурбированный V8 4.0, который способен генерировать 603 л.с. и разгонять автомобиль до первой «сотни» за 3,5 секунды.

В паре с таким мощным мотором работает девятиступенчатый «автомат» и фирменная система полного привода.

Версия нового поколения Mercedes-AMG E63 S с новым двигателем оценена в 105 395 долларов минимум.