Новое поколением «заряженного» седана Mercedes-AMG E63 S предлагают с бензиновым 4,0-литровым мотором мощностью 603 лошадиные силы.
Новый седан Mercedes-AMG E63 S вышел с V8 на 603 л.с.
28.01.2018 18:45
26 0
Mercedes-AMG E63 S построен на базе нового поколения Mercedes-Benz E-Class и под его капотом инженеры разместили битурбированный V8 4.0, который способен генерировать 603 л.с. и разгонять автомобиль до первой «сотни» за 3,5 секунды.
В паре с таким мощным мотором работает девятиступенчатый «автомат» и фирменная система полного привода.
Версия нового поколения Mercedes-AMG E63 S с новым двигателем оценена в 105 395 долларов минимум.
Комментарииcomments powered by HyperComments