Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве

Аналитики из АвтостатИнфо опубликовали рейтинг автомобилей с пробегом, которые наиболее часто приобретали жители Москвы на вторичном рынке в прошлом году. Отмечается, что за 2017 год на вторичном рынке было продано 268 659 подержанных автомобилей, что на 9,2% меньше чем в 2016 году.

Так, самым популярным подержанным автомобилем в Москве по итогам продаж в прошлом году стал Ford Focus. Его результат продаж составляет 9 010 единиц, что на 13.2% меньше.

Вторая строчка списка самых продаваемых досталась Hyundai Solaris, показатель продаж которого составил 6 464 единиц, что меньше на 1,2% меньше.

Skoda Octavia располагается в тройке лидеров с результатом 6 545 ед. Подержанные KIA Rio и Opel Astra оказались в пятерке самых продаваемых на рынке подержанных авто с результатами 3993 и 4244 проданных штук.

Далее в списке самых популярных оказались Toyota Camry и Mercedes-Benz E-класса.

Среди марок автомобилей на вторичном рынке лидерами оказались: LADA (22 720 ед.), Merecedes-Benz (18 260 ед.), Toyota (15 832 ед.), Nissan (15 684 ед.), Volkswagen (15 633 ед.).