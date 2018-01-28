Первый официальный дилерский центр Ford‍ отрыли в Дагестане

В Дагестане открылся первый дилерский центр компании Ford. Как стало известно, его открытие состоялось 27 января в Махачкале.

Дилерский центр, как и остальные в РФ, соответствует всем современным стандартам Ford.

В нем можно приобрести новый автомобиль, провести диагностику и получить весь спектр услуг по ремонту.

В дилерском центре Ford установлено самое современное оборудование, а это позволит получить качественный ремонт автомобиля в короткий срок.

В новом сервисном центре Ford создано около 20 рабочих мест и он официально занесён в список зарегистрированных дистрибьютеров автомобильной марки.