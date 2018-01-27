Что лучше: шипы или липучка

Приходит зима и многие автовладельцы начинают подбирать резину для своего автомобиля. За последнее время погода в России стала непредсказуемой и все это в значительной степени осложняет выбор покрышек. Сегодня быстро подобрать свою резину для зимы можно на сайте https://autocapriz.com.ua/.

Какие покрышки можно устанавливать на машину?

Чтоб обеспечить устойчивое движение автомобиля необходимо, чтобы на машине были установлены специальные покрышки. Сейчас можно выделить несколько типов зимней резины:

Шипованные покрышки.

Покрышки «Липучка».

Покрышки «Липучки»

Что касается «Липучки», то это нешипованная мягкая резина, которая имеет особенный протектор. На нем можно увидеть множество различных бороздок. Именно благодаря такому свойству этот тип шин может прилипать к поверхности дороги и впитывать влагу. К тому же излишня вода может удаляться по специальным бороздкам, что позволяет получить отличное сцепление с дорогой. Именно за такое свойство эти шины и получили необычное название – «Липучка».

К плюсам «Липучки» можно отнести:

Это, прежде всего материал, из которого они сделаны. Основные характеристики – эластичность и мягкость.

Благодаря тому, что такая резина бывает мягкой, то существует большая площадь сцепления с дорогой, а значит, будет и происходить лучше соприкасание с дорогой.

Эластичность проявляется в то время, когда на улице стоит большая отрицательная температура.

К тому же такие шины являются бесшумными при движении машины.

Оптимизирован здесь и расход топлива при использовании «Липучек».

Шипованные автопокрышки

Такую резину стоит покупать тем автовладельцам, которые ездят по дорогам, требующим повышенной проходимости. Особенно это касается водителей, проживающих в сельской местности. Все дело здесь в том, что дороги находятся вне городов. Они имеют большое число опасных виражей и поворотов. Дороги часто покрыты не только снегом, но и льдом.

Такой тип резины имеет свои плюсы:

Если этая резина установлена на машине, то тормозной путь заметно уменьшится.

Покрышки имеют хорошее сцепление с дорогой.

Машина движется устойчиво по дорожному полотну.

В мире нет ничего совершенного. Это можно сказать и о покрышках для автомобиля. У них есть всегда свои преимущества и недостатки. Давать какие-то советы автолюбителям в таком случае нельзя.

Все люди живут в разных условиях и должны сами решать, какую резину им покупать для своего автомобиля. Самое главное здесь, чтобы резина была высокого качества.