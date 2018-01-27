Назван топ-10 самых лучших семейных кроссоверов 2018 года‍

Журналисты издания Autocar составили рейтинг самых лучших семейных кроссоверов 2018 года. Рейтинг возглавил премиальный Audi Q5, который одинаково хорошо подойдет для повседневной езды и для дальних путешествий.

Второе место британские эксперты отдали BMW X3, в котором успешно сочетается комфорт высокая динамика и удобство.

На третьем месте расположился еще один представитель премиальных кроссоверов Jaguar E-Pace, в котором просторный салон прекрасно сочетается с богатой отделкой.

Четвертое и пятое место в ТОП-10 семейных кроссоверов досталось Land Rover Discovery и Skoda Kodiaq.

Вторая пятерка состоит из: Mercedes-Benz GLC, Alfa Romeo Stelvio, Volvo XC60, KIA Sorento и Nissan X-Trail.