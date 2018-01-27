Индийская Tata Motors анонсировала премьеру несколько новинок

Автопроизводитель Tata Motors опубликовал несколько тизеров, анонсируя появление нескольких своих новинок. Несмотря на публикацию тизеров, в компании не раскрывают никакой информации о моделях, поэтому пока в Сети есть только предположения.

Все новые модели в виде концептов Tata Motors представит в рамках выставки Auto Expo, которая начнет свою работу уже в феврале.

По предварительным данным, компания проведет презентацию как минимум четырех новинок, среди которых окажется прототип хэтчбека.

Последний должен стать конкурентом Maruti Suzuki Baleno и Hyundai Elite i20. Второй новой моделью марки может стать концепт кроссовера, построенный на платформе Land Rover Discovery Sport.

Этот внедорожник получит пяти- и семиместную версии и будет доступен с полным приводом. Возможно он станет флагманской моделью Tata Motors.

Еще одной новинкой может стать грузовик, о котором никаких подробностей не сообщается. Что касается четвертого автомобиля, то им может оказаться спортивная версия хэтчбека Tiago или «заряженный» вариант седана Tigor.