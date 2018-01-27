Audi вывела на тесты обновленный родстер Audi ТТ

Немецкий автопроизводитель приступил к зимним тестам рестайлинговой версии родстера Audi TT. Новинка будет представлена в 2018 году и она получит большое количество дополнений и изменений.

Обновлённую версию Audi TT на тестах заметили впервые и судя по фотографиям в ней изменят бампера и оптику.

По слухам, моторная гамма у родстера останется без изменений и под капотом будет устанавливаться тот же 2,0-литровый турбомотор мощностью 220 и 300 л.с.

Также предложат версию с 2,5-литровым 400-сильным мотором. По данным зарубежных профилирующих изданий, в родстере Audi TT 2019 модельного года появится современная мультимедийная система, современные помощники водителя и новые варианты окраски кузова.