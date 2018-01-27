Поставщиками деталей для проекта «Кортеж» станут 147 компаний

В Сети появляется все больше подробностей о проекте «Кортеж», в рамках которого на единой платформе будет построена целая линейка автомобилей, первый из которых дебютирует уже в этом году.

Между тем, стало известно, что в общей сложности поставщиками проекта станет 147 компаний, среди которых 74 являются российскими.

Дело в том, что при работе над проектом основной целью было максимальное использование деталей и компонентов российских производителей.

Таким образом, более 50% компаний-поставщиков являются российскими, пишет RNS. Так, в списке российских компаний есть компания «КиК» (Красноярск), которая разрабатывает колесные диски по новой технологии Flow Forming.

Присутствует в списке и тольяттинская компания «Металлопродукция». Она будет поставлять для автомобилей Кортежа детали интерьера, а также щитки переднего и заднего крыла.

За шумо- и виброизоляцию будет отвечать «Стандартпласт» (Иваново), а натуральная кожа в автомобилях будет от группы компаний «Русская кожа» (Рязань).

Ранее сообщалось, что дистрибьютор автомобилей «Кортеж» начнет работать в первом квартале. Между тем в Сети рассекретили салон лимузина проекта «Кортеж»‍, а еще «НАМИ» представил 245-сильный турбомотор для автомобилей «Кортежа».