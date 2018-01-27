В США в заброшенном гараже нашли Ferrari и Shelby за 8 млн. долларов

Владелец автомобилей даже не подозревал, что у него в гараже находятся автомобили стоимостью около 8 млн долларов.

В США в гараже были найдены заброшенные автомобили марки Ferrari и Shelby. Редчайшие автомобили стоят заброшенными в гараже около 30 лет и за это время они покрылись большим слоем пыли.

В гараже, который подлежит сносу, ведущими передачи The Barn Find Hunter были найдены Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427.

Эти авто были завалены различным хламом. Также в этом гараже стоят BMW 325ix 80-х годов, Triumph TR-6 1976 года и Morgan Plus 8 1978 года.

Последние не оцениваются так дорого как Ferrari и Shelby, но их также можно продать на аукционе если привести в порядок.