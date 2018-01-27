Great Wall выпустит новый пикап Haval для конкуренции с Ford Ranger

Китайская компания Great Wall намерена покорить австралийский рынок и на этот раз производитель попытается выйти на рынок с новым пикапом, который уже назвали конкурентом американскому Ford Ranger.

Стоит отметить, что Great Wall уже пыталась покорить австралийский рынок, но успехов она так и не добилась.

На этот раз руководство компании решило создать новый пикап под своим брендом Haval, который будет будущим конкурентом Ford Ranger.

Первый эскиз новинки уже появился в Сети. Китайская компания планирует начать продажи нового пикапа в 2020 году и предлагаться он будет, в том числе и с гибридной установкой.

Одной из трансмиссий станет восьмискоростной автомат. Система привода будет как моно-, так и полноприводная.