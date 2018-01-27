На рынке России‍ успешно стартовал новый кроссовер DFM AX7

Китайский кроссовер стал доступен для покупки в середине лета прошлого года и он стал второй моделью марки, представленной в России. Модельный ряд DFM сейчас представлен высоким хэтчбеком DFM H30 Cross и новым кроссовером DFM AX7.

Стоимость на последний была объявлена в конце июля, а уже в августе первые партии автомобиля добрались до дилеров.

До конца года модель была реализована в количестве более 400 экземпляров и считается, что это успешный старт кроссовера на рынке России.

Интересно, что россияне предпочитали выбрать более дорогие комплектации DFM AX7, тогда как на продажи базовой версии пришлось всего 13%.

В целом же компании удалось реализовать в России по итогам прошлого года 913 автомобилей, что оказалось на 21 процент хуже, чем в 2016 году.