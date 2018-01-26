Ford готовится объявить об отзыве 1,3 млн кроссоверов Explorer

Американская компания совсем скоро объявит о проведении новой сервисной кампании, которая затронет кроссоверы Explorer.

Как сообщается, в компании Ford уверяют, что кроссоверы являются безопасными автомобилями, но на самом деле в автомобилях требуется замена выпускных коллекторов.

Отмечается, что в компании проводили замену как «бесплатное обслуживание». При этом группа общественников требует, чтобы компания объявила об отзыве, ведь он затронет 1.3 миллиона кроссоверов, которые были выпущены в период с 2011 по 2017 годы.

Дефект может привести к утечке выхлопных газов. В свою очередь в NHTSA уже получили более 1 380 жалоб, которые поступили от владельцев кроссоверов Ford Explorer.

В компании уведомили владельцев кроссоверов о «бесплатном обслуживании», однако группа общественников призывает компанию объявить об отзыве официально.