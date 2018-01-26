350-сильный хот-хэтч стал самым известным такси в Норвегии

Таксист из Норвегии исполнил свою мечту и стал самым узнаваемым таксистом в коммуне Одда, ведь он первым в мире стал возить людей на 350-сильном хэтчбеке Ford Focus RS.

В Сети был опубликован видеоролик о таксисте, который работает в туристической зоне на «заряженном» хэтчбеке.

Это самое узнаваемое такси в округе и единственное в своем роде. Местные жители прозвали машину таксиста «Синей молнией», и он популярен уже не только в коммуне, но также в других странах.

Ролик был подготовлен европейским офисом компании Ford. Напомним, под капотом Ford Focus RS установлен 2,3-литровый мотор с 350-сильной отдачей и 440 Нм крутящего момента. С таким мотором «пятидверка» разгоняется до первой сотни за 4,7 секунды.

