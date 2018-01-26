Какой купить надежный и неприхотливый внедорожник

Современный автомобильный мир шагнул очень далеко. Подумайте только, всего каких-то 20-25 лет назад рядные шестицилиндровые двигатели от компании BMW обладали расходом в 15-18 литров в городском цикле, имея при этом 192 лошадиные силы. Не самая лучшая энерговооруженность, если брать во внимание расход топлива. А что сейчас? Современные моторы с турбинами способны развивать большую мощность при меньшем объеме, и плюс ко всему расходовать гораздо меньше топлива.

Однако не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Современные двигатели намного сложнее, а их коэффициент полезного действия достигается путем применения различных систем, таких как:

Непосредственный впрыск. Система изменения фаз газораспределения. Система start/ stop. И прочие.

Все эти системы — это еще один узел, который может выйти из строя. Данные нововведения касаются не только лишь легковых автомобилей, но и внедорожников. Тема нашего сегодняшнего рассуждения заключается в простом вопросе: «Какой внедорожник самый надежный?»

Список испытуемых

Toyota Land Cruiser 200

Один из самых продаваемых кроссоверов в Российской Федерации за последние 10 лет уж точно. Простота конструкции, надежность узлов и агрегатов позволяет эксплуатировать данный автомобиль в любых температурных режимах. Они широко применяются как в городе, так и за городом; как на севере, где температура достигает -40 градусов, так в южной части нашей необъятной Родины с температурой до +40. Следует отметить, что в любых из вышеперечисленных режимах он показывает себя одинаково достойно.

Infiniti QX80

Премиальный вариант исполнения от марки Nissan. Следует отметить, что марка Infiniti не очень популярна в России как, например, Mercedes-Benz. Однако, этот внедорожник из самых востребованных автомобилей от данной марки. Мощный мотор, шикарный салон. Неужели идеальная машина? Разберемся позже.

Mercedes-Benz G-class

Невозможно не включить в наш список любимца школьников и брутальных мужиков – «Гелик». Невероятно популярная машина, обладающий бешеной харизмой.

Land Rover Range Rover

Сегодня этот автомобиль вряд ли кто-то будет использовать на бездорожье, однако от способен показать многое, а его предшественники в свое время показывали очень даже достойные результаты.

Haval H9

Китайский авторынок растет как на дрожжах, и упустить из внимания их представителей будет неуважением. Рассмотрим новую модель H9, который, судя по словам производителя, обещает быть очень интересным. Заранее скажем, что именно Haval H9 будет являться ответом на вопрос: «Какой внедорожник самый надежный и недорогой?»

Сравнение

Двигатель

Toyota Land Cruiser 200

На первом месте располагается японский вездеход от компании Toyota. Их легендарная надежность обеспечивает невероятный спрос на автомобили, которые отлично себя показывают.

Два двигателя на выбор: бензиновый 4,7 л. и дизельный 4,5 л.

Дизельный двигатель не так легендарен, как бензиновый, но тоже обладает хорошим ресурсом. Заводится в морозы без проблем. Главное, чтобы качество топлива было на высоте.

Бензиновый мотор – это легендарный 2UZ-FE. Мотор не нуждается в представлении. Очень надежный и ресурсный. Один недостаток – расход топлива. Мощность 309 лошадей, а расход 20-22 литра. В пробках вполне возможны все 25 литров на сотню.

Infiniti QX80

Старый надежный 5,6 литровый силовой агрегат. Единственная особенность – цепь ГРМ. Следует следить, так как в случае обрыва клапана может загнуть. Своевременное обслуживание и внимание обезопасят вас.

Mercedes-Benz G-class

Мерседесы уже не такие надежные, как были в 90-х годах. Однако на «гелике» стоят не самые слабые моторы. Есть свои нюансы, особенно у дизеля, так как там установлена система Bluetec. Но ничего критичного в них нет. Замена масла и в целом ТО максимум раз в 100 000 километров благоприятно скажутся на комфорте езды. Третье место.

Land Rover Range Rover

Огромное количество историй и рассказов о ненадежности Range Rover. По сути, все они правдивы. Не самые надежный автомобиль, особенно модель 2000-х годов.

Большая линейка моторов. Если коротко, то рекомендуем 3-х литровый дизель. Выгодно по налогу, да и в целом мотор неплохой. Ответственно подойдите к обслуживанию, потому как это самые главное.

Haval H9

Последнее место, так как мало что известно о современном двигателе данной модели. Нам удалось на одной популярной площадке найти один отзыв. Он довольно положительный, но неправильно делать выводы, опираясь на мнение одного человека.

Трансмиссия

Toyota Land Cruiser 200

Сама по себе очень неплохая коробка переключения передач. Плюс ко всему мощность, которую она «переваривает» не так высока (максимум 309 л/с от бензинового мотора). Первое место.

Infiniti QX80 / Mercedes-Benz G-class

В них установлены совершенно разные трансмиссии. Однако, степень их надежности примерно одинаковая. Многое зависит от типа мотора, который будет установлен в Гелендвагене, чтобы провести более грамотное сравнение.

Обе 7-ми ступенчатые. Второе место

Land Rover Range Rover

Ситуация схожа с двигателями. Переключает довольно хорошо, но по надежности есть вопросы. Все индивидуально: у одного коробка пройдет 200 000 км. И все отлично, у другого не доживет до 150. Четвертое место

Haval H9

Недостаточно отзывов. Автомобиль новый, рано делать какие-то выводы. На данном сайте вы найдете всю подробную информацию о модели, если вы захотите самостоятельно узнать о нем больше или купить внедорожник https://haval.ru/.

Заключение

Наконец мы получили ответ на вопрос: «Какой внедорожник самый надежный и неприхотливый?»

Самым надежным стал Land Cruiser 200. Его надежность на голову превосходит конкурентов.

Второе место за счет двигателя вырывает Infiniti. Третье место Mercedes G-class, но чуть-чуть не хватило, чтоб поделить второе место с выходцем из Японии.

Четвертый — Land Rover Range Rover. Если бы мы сравнивали качество отделки салона, то данный автомобиль занял бы 1-е место безоговорочно. Но так как сегодня мы приводим в сравнение исключительно надежность узлов и агрегатов, он занимает 4-е место.

Haval H9 занял последнее место по надежности, при этом он и стоит меньше остальных. Однако, стоит отметить, что последнее место — это следствие недостаточности отзывов реальных владельцев, а не плохого качества механизмов.