Данные по выпуску автомобилей на петербургских заводах были опубликованы Петростатом. Согласно этим данным, автозаводы Петербурга в 2017 году увеличили выпуск авто на 23%.

Предприятия Hyundai, Nissan и Toyota за прошлый год выпустили 346 800 автомобилей. Только в последнем месяце года с конвейера сошло 31,1 тыс. авто, что на 24% больше.

Больше всех нарастить производство автомобилей удалось компании Toyota, автомобилей которой было выпущено в два раза больше.

Экспортные поставки компании выросли на 8%. Таким образом, с предприятия отправляют 10% от общего количества выпущенных машин.

Что касается компании Nissan, то она на заводе в Петербурге увеличила выпуск автомобилей на треть. Компания Hyundai смогла увеличить производство на 13%.