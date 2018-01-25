Какие нюансы нужно знать при перевозке автомобиля, автовозом

Стоит отметить, что достаточно часто происходят ситуации, когда необходимо перевезти автомобиль автовозом. Однако, множество людей и понятия не имеют, какие нюансы нужно учесть, в такой ситуации.

Основные требования при погрузке автомобиля

Стоит отметить, что в обязательном порядке, нужно учесть несколько требований при погрузке автомобиля.

Машина должна быть чистой и не иметь никаких внешних повреждений. Если эти повреждения имеются, то о них нужно заявить заранее. Лучше всего осуществлять перевозку транспортного средства в дневное время и заранее осуществить фотосъемку автомобиля со всех сторон. В обязательном порядке, должно иметься горючее в баке, а также аккумулятор должен быть в полностью исправном состоянии. Нужно убрать любой груз, который мешает транспортировки автомобиля, будь то крупногабаритный или малогабаритный груз. При желании (необязательно), стоит задуматься о наличии запасного колеса, а также ключей.

Какие документы необходимо иметь?

В обязательном порядке, необходимо позаботиться о документации, которая может понадобится в такой ситуации.

В первую очередь, при себе нужно иметь:

Свидетельство регистрации автомобиля, в том случае если транспортное средство состоит на учете.

В случае, если транспортное средство снято с учета, то нужно иметь ПТС.

Что нужно учесть, чтобы надежно воспользоваться услугами автовоза

После того, как заказ будет совершен, нужно обратить свое внимание на наличие повреждений после транспортировки. После того, как осмотр завершен, нужно подписать акт приема.

В этом акте указывается, что машина была получена без повреждений, а также указывается марка, цвет, номера и все опознавательные данные автомобиля. Этот акт должен быть подписан обоими участниками, а также должна быть предоставлена опись всего имеющегося в автомобиле.

Этот акт имеет юридическую силу и может быть представлен в суде, в случае непредвиденного исхода.

Когда осуществляется погрузка автомобиля на специальную платформу, нужно убедиться в следующем:

Нужно убедиться, что на платформе нет никаких предметов, которые способны повредить автомобиль. Между вашим и другими автомобилями, должно быть расстояние порядка 20 сантиметров. Все двери должны быть наглухо закрыты.

Это основные критерии, которые должны соблюдать все автомобилисты.