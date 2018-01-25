Обзор нового Range Rover Sport
Range Rover Sport имеет безупречные пропорции, поэтому всегда привлекает взгляды прохожих. Новинка характеризуется внушительным внешним видом, который имеет узнаваемый силуэт, покатой крышей, непрерывной средней кузовной линией. Каждый элемент авто – фары, бампер, кузов – сделали автомобиль элегантным и современным.
Благодаря алюминиевому несущему кузову автомобиль стал легче на 400 кг, что отразилось на динамических характеристиках. Все комплектации Range Rover Sport оснащены пневматической подвеской, которая в комбинации с дифференциалом Torsen обеспечивает прекрасные ходовые качества на трассе и бездорожье. Динамическая стабилизация улучшает управляемость авто, устойчивость и маневренность на любой дороге.
Интерьер автомобиля отличается роскошью и комфортом. Range Rover – это беспрецедентные возможности, которые гарантируют максимальное удобство водителя. Детальная модернизация производителя позволила создать выразительный дизайн салона. Ключевое место в салоне занимает мультимедийная система Incontrol Touch Pro с двумя сенсорными дисплеями, снабженными функцией Dual-View. В качестве опции доступны сиденья 3-го ряда, благодаря которым новый внедорожник превращается в полноценный семейный автомобиль.
Двигательная система была оптимизирована для обеспечения максимальной динамики и плавного хода. Каждый двигатель, независимо от выбора владельца, обладает высокими показателями производительности, что делает управление автомобилем увлекательным процессом.
Все силовые агрегаты в Range Rover Sport – из новейшего семейства Ingenium. В конструкции двигателей массово применяется алюминий, однако главная особенность линейки – нагнетатель, который обеспечивает непревзойденную производительность при низком расходе топлива. Даже 3-литровая версия мощностью 340 л. с. в комбинированном режиме потребляет всего 10.5 литра на 100 км.
Здоровый консерватизм в дизайне автомобиля хорошо уживается с технологичными новинками. В помощь водителю Range Rover Sport предлагает виртуальную панель приборов, фирменную систему переключения передач CommandShift 2 и контроллер Terrain Response. В качестве опций доступен длинный перечень электронных помощников, которые в автономном режиме контролируют рядность движения, положение относительно других автомобилей и уровень сцепления на скользкой поверхности.