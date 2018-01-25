Названы автомобильные бренды, которым не повезло на рынке РФ

Российский автомобильный рынок за несколько лет серьёзно изменился и стоит вспомнить, что с 2014 года ушли некоторые производители и существенно снизилось количество представленных на рынке моделей.

Так, с нашего рынка ушли очень популярные марки Opel и бюджетные модели Chevrolet, а следом за ними закрылись дилерские центры и российский завод компании General Motors.

Также за несколько лет существенно сократился модельный ряд марки Citroen и Peugeot.

При этом скоро в России начнут предлагать новые модели премиальной марки DS , которая входит в состав концерна PSA.

В его составе также числятся Peugeot, Citroen и недавно к нему присоединился Opel. Стоит вспомнить и марку Seat, а также Acura, которые тоже сейчас не продаются в России.

Помимо брендов из-за низких продаж исчезли такие модели, как Renault Clio, Megane, Latitude, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.