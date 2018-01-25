Эксперты составили топ-10 ошибок при покупке автомобиля‍

По мнению специалистов, перед покупкой не стоит зацикливаться на одной марке, и обратить внимание на другие компании.

Также специалисты выделили частыми ошибками отказ от тест-драйва и ознакомление с акциями, которые предлагают дилеры.

Помимо этого клиенты иногда соглашаются на кредиты не вчитываясь в их условия. Еще из более распространённых ошибок есть «Горячее» предложение, которое практически всегда есть в автосалонах.

Эксперты рекомендуют внимательно ознакомится с ним прежде чем брать автомобиль по акции.

Также стоит правильно выбирать опции, дополнительные системы безопасности и предварительно подумать над дополнительной гарантией, которую предлагает автодилер.

При выборе нового автомобиля еще стоит обратить внимание на его целостность и дополнительные программы по обмену старого авто на новый.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, как сэкономить на покупке нового автомобиля.