Эксперты составили 10 самых распространенных ошибок при выборе нового автомобиля.
Эксперты составили топ-10 ошибок при покупке автомобиля
По мнению специалистов, перед покупкой не стоит зацикливаться на одной марке, и обратить внимание на другие компании.
Также специалисты выделили частыми ошибками отказ от тест-драйва и ознакомление с акциями, которые предлагают дилеры.
Помимо этого клиенты иногда соглашаются на кредиты не вчитываясь в их условия. Еще из более распространённых ошибок есть «Горячее» предложение, которое практически всегда есть в автосалонах.
Эксперты рекомендуют внимательно ознакомится с ним прежде чем брать автомобиль по акции.
Также стоит правильно выбирать опции, дополнительные системы безопасности и предварительно подумать над дополнительной гарантией, которую предлагает автодилер.
При выборе нового автомобиля еще стоит обратить внимание на его целостность и дополнительные программы по обмену старого авто на новый.
Напомним, что ранее эксперты рассказали, как сэкономить на покупке нового автомобиля.